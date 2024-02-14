Лига Европы: исторический матч «Карабаха» против «Браги»

Cегодня в полночь по бакинскому времени в Браге на стадионе «Эстадио Мунисипал» начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся португальская «Брага» и азербайджанский « Карабах ».

Судить встречу будет бригада арбитров из Дании во главе с Мортеном Крогом.

«Карабах» ранее с португальскими клубами провел лишь два матча. В Лиге Европы сезона 2018/19 агдамцы дважды проиграли лиссабонскому «Спортингу» - 0:2, 1:6.

«Брага» до этого с азербайджанскими командами не играла.

И «Карабах», и «Брага» стартовали в нынешнем еврокубковом сезоне в Лиге чемпионов. Португальцы в 3-м квалификационном раунде прошли сербскую «Бачка Топола» (3:0, 4:1), а в плей-офф – греческий «Панатинаикос» (2:1, 1:0).

На групповой стадии «Брага» с 4 очками заняла 3-е место в соперничестве с мадридским «Реалом» (1:2, 0:3), итальянским «Наполи» (1:2, 0:2) и немецким «Унионом» (3:2, 1:1). Так подопечные Артура Жорже оказались в 1/16 финала Лиги Европы.

«Карабах», напомним, в Лиге чемпионов прошел гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:1, 4:0), но затем уступил польскому «Ракуву» (2:3, 1:1), отправившись в Лигу Европы. Там команда Гурбана Гурбанова одолела финский ХИК (2:1, 2:1) и словенскую «Олимпию» (2:0, 1:1).

На групповом этапе Лиги Европы «Карабах» с 10 очками занял 2-е место после немецкого «Байера» (1:5, 0:1), сумев дважды обыграть шведский «Хэккен» (1:0, 2:1) и не проиграть норвежскому «Мольде» (1:0, 2:2).

«Карабах» впервые в истории пробился в 1/16 финала Лиги Европы! Для Азербайджана это будет исторический матч.

Ответный матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 22 февраля.