Что происходит на границе Беларуси с Украиной?

В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, расположенном на границе с Украиной, введен режим контртеррористической операции, сообщил в четверг официальный телеграм-канал Лельчицкого райисполкома со ссылкой на Управление КГБ республики по Гомельской области.

В сообщении говорится о просьбе к населению района «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».

О причинах введения режима контртеррористической операции не сообщается.