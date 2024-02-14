Что происходит на границе Беларуси с Украиной?
В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, расположенном на границе с Украиной, введен режим контртеррористической операции, сообщил в четверг официальный телеграм-канал Лельчицкого райисполкома со ссылкой на Управление КГБ республики по Гомельской области.
В сообщении говорится о просьбе к населению района «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».
О причинах введения режима контртеррористической операции не сообщается.
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