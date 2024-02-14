Рухнули мировые поставки нефти

Мировые поставки нефти в январе резко сократились на 1,4 млн б/с, составив в среднем 101,45 млн б/с.

В отчете Международного энергетического агентства говорится, что этому способствовало вступление в силу новых добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+, а также перебои производства нефти в Северной Америке из-за сильного похолодания.

Экстремальная погода привела к снижению добычи в США на 540 тысяч б/с, в Канаде - на 360 тысяч б/с, подсчитали аналитики МЭА.

В свою очередь, дополнительные сокращения добычи рядом стран ОПЕК+ привели к выпадению из структуры мировых поставок около 300 тысяч б/с.

Кроме того, давление на рынок продолжила оказывать напряженная ситуация в Красном море из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.