Наш атлет поочередно осилил штангу весом 146, 150 и 152 кг. На 2-м месте немец Роберто Гуту (151 кг), на 3-м – испанец Давид Санчес Лопес (147 кг).

Сегодня на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Софии выступит еще один азербайджанский спортсмен.

В группе «B» весовой категории до 73 кг за медали поборется чемпион Европы-2018 среди юношей и серебряный призер молодежного Евро-2022 Омар Джавадов. В этой группе у него восемь соперников.

Соревнования начались в 14:00 по бакинскому времени, и скоро наш представитель выйдет на помост. Обладатели наград определятся после соревнований в группе «A», которые начнутся в 22:00 по бакинскому времени.

Напомним, ранее на нынешнем чемпионате Европы Назиля Исмайлова (45 кг) заняла 11-е место, Иса Рустамов (67 кг) – 5-е, а Техран Мамедов (67 кг) – 12-е.

Также в Софии к штанге подойдут 2-кратный чемпион Европы среди юношей и серебряный призер юношеского ЧМ-2023 Равин Алмамедов (81 кг), бронзовый медалист юношеского Евро-2018 Фюган Алиев (81 кг), обладатель 2-го места на юношеском чемпионате Европы 2019 года Нурлан Мамедзаде (89 кг), призер юношеского чемпионата мира-2019 и молодежного чемпионата Европы-2023 Али Шукюрлю и наша главная надежда на медали - бронзовый призер взрослых чемпионатов мира и Европы Дадаш Дадашбейли (109 кг). Он – единственный азербайджанский тяжелоатлет, который заявлен в группе «А». Чемпионат завершится 19 февраля.