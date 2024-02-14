В Бийске Алтайского края РФ взрыв произошел в районе оборонного предприятия. Жители города отметили, что услышали громкий звук, а затем почувствовали мощную волну, от которой дрожали стекла в домах.

По словам мэра Виктора Щигрева, «хлопок» раздался в районе промзоны в Бийске: «Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет».

Власти Алтайского края не стали раскрывать, на каком именно предприятии был слышен громкий звук. В Telegram-каналах предположили, что все произошло на режимном заводе АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (ФНПЦ «Алтай»).

7 февраля на оборонном заводе под Ижевском произошел мощный взрыв. Впоследствии власти Удмуртии разъяснили, что там проходили испытания ракетных двигателей.