Чем индийцам так приглянулся Баку?

Отдел информации 14:48

За последние годы на улицах Баку, а также в туристических регионах Азербайджана все чаще можно встретить граждан Индии. В большинстве случаев это обычные туристы, решившие поближе познакомиться с достопримечательностями нашей страны. Но есть и такие, кто выбирает Азербайджан в качестве транзитной страны для последующей нелегальной иммиграции в США.

Haqqin.az со ссылкой на индийские СМИ пишет, что тамошние торговцы людьми используют такую схему нелегальной иммиграции: вначале они отправляют своих «клиентов» самолетом из Дели в Баку, где им вручают авиабилет на рейс Баку-Стамбул в оба конца. А уже в Стамбуле, попадая в транзитную зону, нелегалы выбрасывают в урну обратный билет до Дели и покупают другой на рейс в какую-нибудь страну Латинской Америки. И уже оттуда по суше добираются до Мексики, где им помогают нелегально пересечь границу США. Приезжают индийцы в Азербайджан и на заработки. В большинстве случаев тоже нелегально. Судя по ряду сообщений, некоторые азербайджанские предприниматели используют выходцев из Страны слонов в качестве дешевой рабочей силы. Ну и, наконец, нельзя не сказать и об индийских гангстерах, также облюбовавших нашу страну. Один из них, по сообщениям СМИ, даже планировал убить в Армении лидера конкурирующей преступной группировки.

Тем не менее большинство прибывающих из Индии — это туристы. Причем как обычные люди, так и местные знаменитости. Звезды Болливуда, например, часто делятся в своих аккаунтах в социальных сетях фотографиями, сделанными во время отдыха в Азербайджане, и отмечают «европейскую атмосферу» страны. К примеру, индийское издание Samachar Central пишет, что Азербайджан в настоящее время очень популярен среди многих индийцев, в том числе среди состоятельных путешественников. Особенно им нравится Баку. Согласно отчету платформы Skyscanner Travel Trends 2024, в прошлом году количество поисковых запросов по Баку выросло на 438 (!) процентов.

Рохит Хаттар, владелец туристической компании Your Travel Genie, организующей частные туры специально для женщин, подтверждает, что спрос на поездки в Азербайджан в Индии резко возрос. По словам Хаттара, одной из причин стремительно растущей привлекательности нашей страны являются цены на авиабилеты. «Раньше полет в Азербайджан в оба конца стоил около 50 000 рупий (приблизительно 1 020 манатов), однако сейчас это уже около 25 000 рупий. Цены резко упали», - подытоживает бизнесмен. Согласно отчету той же Skyscanner, в 2023 году цены на авиабилеты в Азербайджан из Индии упали на 22 процента по сравнению с предыдущим годом. И продолжают снижаться.

Например, билет в оба конца на март 2024 года (проверено 13 февраля) стоил порядка 30 000 рупий (615 AZN). Другой причиной «индийской любви» называют либеральный визовый режим. Как уже сообщалось, недавно Азербайджан упростил процедуру получения виз для граждан Индии. Теперь визу можно получить в электронном виде за 20 долларов в течение трех дней. «Архитектура их столицы, города Баку, очень похожа на то, что вы увидите в Восточной Европе, - сообщает своим клиентам Рохит Хаттар. – Именно потому многие Instagram-блогеры изображают Азербайджан как мини-Европу для людей с ограниченным бюджетом». В то же время, по мнению владельца туристической компании Your Travel Genie, это не совсем верно с точки зрения фактов.