Посол США отправился в Ленкорань

Посол США Марк Либби отправился в Ленкорань. Об этом сообщается в публикации посольства в Х (ранее Twitter).

«Посол Либби был очень рад посетить Ленкорань во время своей первой поездки за пределы Баку. Он встретился с выпускниками программ по обмену и участником программы Fulbright English Teaching Assistant Program, работающим в Ленкоранском государственном университете. За обедом и ленкоранским чаем группа поделилась своим опытом участия в программах обмена, историями, которые показали, как их пребывание за границей оказало влияние на местные сообщества», - говорится в публикации.