Посол США отправился в Ленкорань
Посол США Марк Либби отправился в Ленкорань. Об этом сообщается в публикации посольства в Х (ранее Twitter).
«Посол Либби был очень рад посетить Ленкорань во время своей первой поездки за пределы Баку. Он встретился с выпускниками программ по обмену и участником программы Fulbright English Teaching Assistant Program, работающим в Ленкоранском государственном университете. За обедом и ленкоранским чаем группа поделилась своим опытом участия в программах обмена, историями, которые показали, как их пребывание за границей оказало влияние на местные сообщества», - говорится в публикации.
Ambassador Libby was delighted to visit Lankaran for his first trip outside Baku! While there, he met with exchange program alumni and a Fulbright English Teaching Assistant based at Lankaran State University. Over lunch and Lankaran tea, the group shared their exchange program… pic.twitter.com/L5gNXJzc44— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 15, 2024
Səfir Libby ilk bölgə səfərində Lənkəranı ziyarət etməkdən şad oldu! O, mübadilə proqramı məzunları, habelə Lənkaran Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Fulbrayt ingilis dili tədrisi üzrə köməkçi ilə görüş keçirdi. Lənkəran çayı ilə bəzədilmiş nahar süfrəsi arxasında qrup… pic.twitter.com/7T8w5J0gHT— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 15, 2024