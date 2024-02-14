И Шольц поздравил Алиева новость дополнена
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщает пресс-служба главы государства.
В поздравительном послании канцлера Германии говорится: «Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства. Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности».
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