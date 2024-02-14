Посол США хочет в Карабах, но не под давлением обновлено 16:04
Посол США в Баку Марк Либби заявил азербайджанским журналистам, что хочет посетить освобожденные территории Азербайджана.
"Иногда я слышу вопросы, почему посол США не посещает эти территории? Не знаю, когда отправлюсь туда, но это произойдет. Думаю, сейчас неподходящее время, и я не хочу принимать решение о поездке туда под давлением", - отметил дипломат.
Либби также добавил, что Вашингтон готов всячески содействовать Баку и Еревану в достижении мира. "Мы не можем ничего навязывать, но можем поддержать мирный процесс. И если мы можем помочь, мы готовы это сделать", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни вызывает беспокойство. "В результате подобных инцидентов гибнут и получают ранения люди, чего никто не хочет", - отметил посол, призвав стороны к снижению напряженности.
*** 15:31
Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией является приоритетным, заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.
«Еще одним приоритетом для США и, я думаю, для Азербайджана является заключение мирного соглашения с Арменией. Меня воодушевляет то, что в последние несколько месяцев наблюдается некоторый прогресс и возможности в этом отношении», - заявил посол Либби.
По словам американского дипломата, США готовы всячески содействовать сторонам в достижении мира.
Марк Либби также указал на долгую историю сотрудничества США и Азербайджана: «США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер. Моими приоритетами здесь станут вопросы энергобезопасности, защиты окружающей среды. У нас уже проходит высокий диалог по этим вопросам». По его словам, Вашингтон и Баку также продолжат сотрудничать в сфере инвестиций, укрепления контактов между людьми.