Посол США в Баку Марк Либби заявил азербайджанским журналистам, что хочет посетить освобожденные территории Азербайджана.

"Иногда я слышу вопросы, почему посол США не посещает эти территории? Не знаю, когда отправлюсь туда, но это произойдет. Думаю, сейчас неподходящее время, и я не хочу принимать решение о поездке туда под давлением", - отметил дипломат.

Либби также добавил, что Вашингтон готов всячески содействовать Баку и Еревану в достижении мира. "Мы не можем ничего навязывать, но можем поддержать мирный процесс. И если мы можем помочь, мы готовы это сделать", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни вызывает беспокойство. "В результате подобных инцидентов гибнут и получают ранения люди, чего никто не хочет", - отметил посол, призвав стороны к снижению напряженности.