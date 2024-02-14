Пашинян подшутил над участниками протестов

С утра 12 февраля жители армянского Вардениса и соседних сел Гегаркуникской области перекрыли главную дорогу в город. Они организовали акцию с требованием пересмотреть решение о закрытии паспортного отдела после новости о том, что паспортные службы общин Варденис и Чамбарак Гегаркуникской области собираются закрыть.

Протестующие также требуют возобновления работы закрытого военного комиссариата и морга.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя протесты, заявил, что «не знал, что смысл нашей жизни - это паспортно-визовые отделения».

«Говорят, паспортное или кадастровое отделение ликвидируется, населенные пункты будут сдавать. А то, что там здравоохранительные центры, школы, детсады, водоканалы строим - это все ничего? Я не знал, что смысл нашей жизни - это кадастровые и паспортно-визовые отделения. Раз так, давайте в каждом селе откроем по шесть штук и будем заявлять, что мы счастливая страна», - заявил Пашинян, отметив, что на строительные работы в областях тратятся миллиарды.