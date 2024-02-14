Россия и Иран в унисон предупреждают Армению

Иран выступает против присутствия иностранных сил в регионе, считая, что они «не только не решают ситуацию, но и являются еще большей проблемой». Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с армянской делегацией во главе с вице-премьером Мгером Григоряном, сообщает агентство IRNA.

По словам иранского лидера, отношения между Тегераном и Ереваном исторические, дружественные и конструктивные. Раиси «отметил роль Ирана в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе, напомнил о поддержке мирных переговоров между Ереваном и Баку, и вновь отметил красные линии для Тегерана», говорится в сообщении.

В свою очередь, Григорян отметил, что для Еревана «очень важна и ценна поддержка Ираном независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении». Он заявил «об интересе и воле правительства Армении развивать экономические и торговые отношения с исламской республикой, особенно в энергетической и транспортной сферах».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва считает «контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил» и что это может привести к «разрушению государственности, хаосу и дестабилизации».