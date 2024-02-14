Эрдоган верит в искренность Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин был искренним, когда высказывался относительно судьбы стамбульских переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Египта.

«Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса мы предприняли всевозможные искренние шаги. Министры провели встречи с российской стороной. Мы работали с ориентиром на результат, но мира установить не удалось. Мы не можем бросить это только потому, что не смогли добиться тогда результатов. Мы не откажемся от стремления к миру и продолжим делать все возможное для обеспечения мира», - цитирует Эрдогана телеканал TRT.

Турецкий лидер добавил, что «недавно к нам приезжал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, и мы обсуждали с ним эти вопросы. Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один или если приедут соответствующие министры из России, мы будем вести этот процесс вместе с ними и постараемся добиться результатов».

Эрдоган также заявил, что продолжает контакты и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Мы можем снова попытаться открыть дверь к миру, управляя процессами, ориентированными на результат и свободными от внешнего влияния. Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала подчеркиваем, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все свои шаги с этим пониманием. Если мы хотим мира, мы обязательно найдем способ его достичь».