Российская база уходит в туман горячая тема
Строительство базы российского флота в Судане, которое обсуждалось более четырех лет, откладывается на неопределенный срок. Власти Судана не смогли ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ.
В российских МИД и Министерстве обороны печальный день. Совсем не «валентинку» получили они вчера из Судана, а «похоронку» на свои планы создания военно-морской базы.
Посол России в Хартуме Андрей Черновол еще пытается бодриться, употребляя вместо слова «отказ» дипломатичное «отложили на неопределенный срок» - но все уже ясно – базы не будет. Ни позже, ни в обозримой перспективе.
Еще в далеком теперь уже 2020 году, когда появилась информация о начале переговоров между Хартумом и Москвой по этой теме, наиболее проницательные аналитики говорили о том, что новые власти Судана на это не пойдут и что российская база на побережье Красного моря, в Порт-Судане, нужна им и их партнерам как пятая нога верблюду. Слишком уж стратегически важное место, не побоюсь этого выражения, лакомое, достаточно взглянуть на карту, чтобы пускать туда не слишком влиятельного внерегионального игрока. Да еще и ведущего себя непредсказуемо.
А те договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров с предыдущим правителем страны Омаром аль-Баширом в 2017 году, во время его визита в Москву и личной встречи с Владимиром Путиным, для нового правительства уже значения не имели, более того, были теперь Хартуму невыгодны.
Но Москва адекватностью оценки текущих ситуаций никогда не страдала, а потому с упрямством, достойным лучшего применения пыталась продавить в Хартуме эту тему. Видимо, российские столоначальники уже успели доложить в Кремль на самый верх: базе быть. И честно признать, что ничего не выходит, попросту не решились, опасаясь высочайшего недовольства.
Стремясь переломить ситуацию, они пошли совсем уж на отчаянные меры. В феврале 2023 года Сергей Лавров встречался с лидером Сил быстрого реагирования (RSF) Мухаммедом Хамданом Дагло, он же Хамидти. И намекнул ему, что Москва была бы крайне признательна тому суданскому политику, который бы помог ей в решении данного вопроса. И не постоит за оплатой его услуг.
Хамидти, давно и тесно сотрудничавший с ЧВК «Вагнер», с помощью которого наладил контрабанду суданского золота в Эмираты, намек понял правильно. К тому же он и сам уже давно тяготился сотрудничеством с лидером страны, Абдель Фаттахом аль-Бурханом, председателем Суверенного совета Судана, и был совсем не против его «подвинуть». Ну или по крайней мере перераспределить в правительстве полномочия. В свою, естественно, пользу.
В итоге Хамидти поднял мятеж, рассчитывая на финансовую помощь Эмиратов и военную помощь ЧВК «Вагнер». И поначалу все у него шло хорошо, пока не выяснилось, что по известным всем причинам «Вагнер» ему на помощь не придет. После чего спонсоры в Эмиратах резко поскучнели, а мятеж быстро зашел в тупик, поскольку ни у Хартума не было сил для его подавления, но и у Хамидти не оказалось сил для быстрой победы – обе стороны уперлись в позиционный тупик.
В Судане ни для кого не секрет роль России в происходящей сейчас в этой африканской стране братоубийственной войне. И мотивы ее действий ясны – соучастие в грабеже суданского золота. Поэтому не является вопросом, как к Москве в Судане будут относиться и после прекращения/замораживания конфликта. По большому счету эту страну Москва потеряла. И ни о какой базе не может быть и речи. Память у суданцев долгая.