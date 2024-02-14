Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:25

Строительство базы российского флота в Судане, которое обсуждалось более четырех лет, откладывается на неопределенный срок. Власти Судана не смогли ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ. В российских МИД и Министерстве обороны печальный день. Совсем не «валентинку» получили они вчера из Судана, а «похоронку» на свои планы создания военно-морской базы. Посол России в Хартуме Андрей Черновол еще пытается бодриться, употребляя вместо слова «отказ» дипломатичное «отложили на неопределенный срок» - но все уже ясно – базы не будет. Ни позже, ни в обозримой перспективе.

Еще в далеком теперь уже 2020 году, когда появилась информация о начале переговоров между Хартумом и Москвой по этой теме, наиболее проницательные аналитики говорили о том, что новые власти Судана на это не пойдут и что российская база на побережье Красного моря, в Порт-Судане, нужна им и их партнерам как пятая нога верблюду. Слишком уж стратегически важное место, не побоюсь этого выражения, лакомое, достаточно взглянуть на карту, чтобы пускать туда не слишком влиятельного внерегионального игрока. Да еще и ведущего себя непредсказуемо. А те договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров с предыдущим правителем страны Омаром аль-Баширом в 2017 году, во время его визита в Москву и личной встречи с Владимиром Путиным, для нового правительства уже значения не имели, более того, были теперь Хартуму невыгодны. Но Москва адекватностью оценки текущих ситуаций никогда не страдала, а потому с упрямством, достойным лучшего применения пыталась продавить в Хартуме эту тему. Видимо, российские столоначальники уже успели доложить в Кремль на самый верх: базе быть. И честно признать, что ничего не выходит, попросту не решились, опасаясь высочайшего недовольства.