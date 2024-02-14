Эрдоган объявил о «серьезном потеплении» между Анкарой и Вашингтоном

США настроены позитивно в вопросе реализации контракта на продажу Анкаре истребителей F-16. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Египта, отвечая на вопрос о судьбе договоренностей по этим самолетам.

«Мы можем говорить о ряде позитивных изменений после шагов, которые предприняли между Турцией и США. Настроение в Конгрессе сейчас позитивное. Положительные голоса звучат и в Сенате. На данный момент негативной тенденции нет, наоборот, есть положительная динамика. Об этом говорят и профильные министры, которые ведут переговоры по теме», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, американская сторона информирует турецких министров. «Они говорят, что делают все возможное. Говорили нам о письме президента США Джо Байдена, о подписанном [конгрессменами] документе об одобрении сделки», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что в целом между Анкарой и Вашингтоном наметилось серьезное потепление особенно после того, как Турция одобрила протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Процесс окончательного согласования сделки по F-16 начался после того, как в конце прошлой недели Конгресс США не высказал возражений против продажи Турции истребителей и комплектов для их модернизации. Теперь ожидаются контакты между оборонным ведомством Турции и производителем истребителей - компанией Lockheed Martin.