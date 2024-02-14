В Баку девочка-подросток скончалась от кори

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, 12 февраля Ибрагимова была госпитализирована в больницу модульного типа поселка Мухаммади при Медицинском центре «Сабунчи».

«Ибрагимова поступила в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии с признаками интоксикации. Были поставлены диагнозы «осложнение кори энцефалитом», «острая дыхательная недостаточность», «сердечно-сосудистая недостаточность», «острая почечная недостаточность», «гиповолемический шок». Состояние девочки ухудшилось 13 февраля, были отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. В тот же день около 19:40 произошла остановка сердца. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая, дыхательная и почечная недостаточность», - говорится в сообщении.