Президента Грузии обвинили в предательстве

«Она неоднократно нарушила конституцию и продолжает это делать. Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии», - сказал он.

Гарибашвили добавил, что «рейтинг Зурабишвили составлял один процент, и «Грузинская мечта» сделала ее президентом». «Саломе Зурабишвили совершила предательство в глазах каждого члена нашей партии», - заявил он.

«Она сама решила стать радикальной, встать на сторону экстремистской оппозиции. Она вместе с оппозицией будет отмечать большое поражение», - добавил он.

Ранее депутат от правящей партии Бека Давитулиани заявил, что Зурабишвили стремится не к созданию оппозиционного объединения за евроинтеграцию, а к тому, чтобы стать руководителем штаба «радикальной оппозиции».