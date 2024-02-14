Милли Меджлис собирается на заседание
В пятницу, 16 февраля, состоится заседание Милли Меджлиса. По сообщению АПА, заседание парламента назначено на 10:00.
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В пятницу, 16 февраля, состоится заседание Милли Меджлиса. По сообщению АПА, заседание парламента назначено на 10:00.
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