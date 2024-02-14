Полтриллиона на восстановление Украины

Ущерб, нанесенный Украине в результате военных действий, по состоянию на конец 2023 года достиг полутриллиона долларов, говорится в опубликованной в среду в Брюсселе «обновленной совместной быстрой оценке ущерба и потребностей» (RDNA3).

«По состоянию на декабрь 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составит 486 млрд долларов (452,8 млрд евро) в течение следующего десятилетия по сравнению с 411 млрд долларов (383 млрд евро), в которые она оценивалась год назад», - сообщается в совместном документе, который составили правительство Украины, Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН.

Это третий подобный документ, который содержит обновленную оценку ущерба и потребностей восстановления.