Помощник Алиева рассказал люксембуржцам о провокациях Армении

Люксембургский портал L'Essentiel опубликовал статью под заголовком «Борьба за влияние в Люксембурге на фоне латентной войны».

В статье особо подчеркивается мнение представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова: «Мы должны поднять политические обмены на уровень торговых обменов».

Отмечается, что Э.Амирбеков на встрече с официальными лицами Люксембурга рассказал о стратегической позиции Азербайджана, имеющихся в стране запасах природного газа и подчеркнул, что столица Баку является основным хабом для люксембургской грузовой компании Cargolux.

Касаясь вопроса, связанного с Арменией, представитель президента сказал: «Армения говорит об угрозе со стороны Азербайджана, а сама нарушает режим прекращения огня, открывая огонь по нашим военнослужащим. Две страны должны договориться, открыть границы и установить дипломатические связи».

Отвечая на вопрос журналиста о Южном Кавказе, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель отметил необходимость продолжения диалога со всеми кавказскими странами, а также донесения политических посланий до соответствующих сторон, уважительного отношения к территориальной целостности различных государств. Он заявил, что Люксембург не оказывает военной поддержки Армении.