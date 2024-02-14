В Marlborough House в Лондоне состоялась встреча генерального секретаря Содружества наций (The Commonwealth) Патрисии Джанет с президентом футбольного клуба « Карабах » Тахиром Гезялем и послом Азербайджана в Великобритании Элином Сулеймановым.

Баронесса Патрисия Джанет поздравила Азербайджан с проведением такого большого и важного для мира и экологии мероприятия, как COP29. Этот проект очень важен и является одним из значимых событий в борьбе с изменением климата. Генеральный секретарь сообщила, что 56 стран-членов Содружества наций поддерживают Азербайджан в таком большом и глобально важном проекте. Она отметила, что Содружество готово мобилизовать весь свой персонал и возможности для поддержки Азербайджана. Патрисия Джанет также заявила, что готова оказать всяческую поддержку для успешного проведения COP29.

Бизнесмен Тахир Гезяль подчеркнул, что Азербайджан высокими темпами развивается в сфере сельского хозяйства, особенно в области семеноводства, и есть возможность поделиться знаниями и опытом в этих вопросах с 56 странами-членами Содружества. По его словам, Азербайджан имеет большой опыт в области генетики и технологии замачивания семян, и в стране достаточно специалистов в этой сфере.

Тахир Гезяль подчеркнул, что развивающиеся страны Африки могут извлечь особую пользу из этого опыта. Бизнесмен отметил, что для развития этих стран они готовы поделиться самыми передовыми инновациями в области семеноводства, генетики семян, ноу-хау технологиями Азербайджана. Он также сообщил, что есть заинтересованность в развитии этого опыта и в странах Содружества наций.

Тахир Гезяль подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве в области семеноводства является успешным шагом. В рамках этого партнерства Азербайджан окажет поддержку странам Содружества. Выразив удовлетворение достигнутым взаимопониманием в вопросах совместного сотрудничества, бизнесмен отметил, что эта встреча была полезна для обеих сторон.

Стоит отметить, что Содружество наций - это межправительственная организация, известная до 1946 года как Британское содружество наций. Данная организация представляет собой платформу, на которой 56 независимых государств поддерживают друг друга и сотрудничают для достижения общих целей, направленных на демократию и развитие. В состав Содружества входят как самые богатые, так и беднейшие страны мира, крупные и мелкие государства, объединяющие два миллиарда человек разных религий и этнического происхождения.

Содружество наций возглавляет монарх Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III (Чарльз Филип Артур Джордж Маунтбаттен-Виндзор). Патрисия Джанет Скотланд, баронесса Скотланд Ашталская, исполняет обязанности генерального секретаря. Она является британским и доминиканским политиком и государственным деятелем.