«Прежде всего, следует отметить, что оценивать меры, принятые Азербайджаном в ответ на ранение нашего военнослужащего, как агрессию является фальсификацией фактов. Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, которая царила почти пять месяцев, ответственность за это лежит на армянской стороне. В то же время было бы полезно дать разъяснения, почему до сих пор Министерством обороны Армении не выполнены обещания о проведении расследования по факту ранения азербайджанского военнослужащего, а также внести ясность в вопрос, на каком основании на пограничных постах Министерства обороны Армении находятся наемники из различных военных группировок», - говорится в заявлении.

Необоснованные обвинения, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил на заседании правительства 15 февраля, направлены на создание напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии МИД к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Комментируя слова Пашиняна об анклавах и эксклавах, в МИД напомнили, что у Армении есть обязательства относительно возвращения восьми азербайджанских сел: «Пашинян в очередной выступил с заявлениями о том, что Азербайджан якобы оккупировал 31 армянское село, что является составной частью политических манипуляций. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях отмечал, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми сел Азербайджана».

«Хотелось бы также получить комментарий о том, почему Армения, которая сегодня говорит о необходимости признания территориальной целостности и проведения делимитации на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, в течение почти 35 лет не соблюдала эти соглашения и не признавала эти карты, отказывалась признать границы, указанные на советских картах, и оккупировала территории Азербайджана», - заявили в МИД.

В ведомстве напомнили армянскому премьеру, который заявляет о якобы поддержке территориальной целостности всех соседей Армении, о том, что в Конституции его страны, действующих законодательных актах, официальных письмах, официальных заявлениях, в направляемых международным организациям и судам документах содержатся претензии к территориальной целостности Азербайджана: «Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном процессе, она должна отказаться от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».