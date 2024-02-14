В ЕС появится комиссар по обороне Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за идею назначения комиссара по обороне, поскольку ЕС укрепляет свой военный потенциал перед лицом войны в Украине, передает le Figaro.



Новая комиссия по обороне, которая будет состоять из 27 членов, по одному от каждого государства, будет сформирована после июньских выборов в Европейский парламент.

Глава Еврокомиссии cформирует состав коллегии (комиссаров) и конкретные роли, которые будут распределены между странами-членами комиссии по обороне ЕС.

«Слова бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил о возможности прекращения защиты стран НАТО, не желающих инвестировать в свою оборону, возобновил в последние дни дебаты об усилении «стратегической автономии» ЕС», - отмечает французское издание.