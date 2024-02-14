Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:35

В американской столице переполох. В Белом доме и на Капитолийском холме все обсуждают «страшную российскую угрозу». Американская общественность полагает, что она связана с разработкой планов по использованию ядерного оружия в космосе, и это может стать значительной угрозой для Соединенных Штатов и их союзников. Об этом первым заявил конгрессмен Майкл Тернер, возглавляющий Комитет по разведке Палаты представителей. Он в среду опубликовал заявление, в котором предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности» и потребовал от президента США Джо Байдена «рассекретить всю информацию», которая относится к возникшей угрозе.

Однако, что это за угроза Тернер сообщать не стал, и это вызвало мурашки по коже многих американцев, которые уже приготовились получить ужасную информацию. Весь день по Вашингтону циркулировали разнообразные и часто противоречивые слухи. В конце концов масс-медиа удалось более или менее сформулировать угрозу. Речь идет о том, что Россия может попытаться использовать размещенное в космосе ядерное оружие, чтобы вывести из строя американские спутники, задействованные в сфере разведки и связи. Природа этой «новой системы космической угрозы», как ее охарактеризовали анонимные источники в администрации Белого дома, неизвестна, однако конгрессмены уже назвали ее «геостратегической game changer - угрозой, способной изменить правила игры». По сообщению New York Times, если эта система будет развернута в космосе, она будет не только «убийцей спутников», но и сможет уничтожать узлы связи на земле, а также военные командные пункты, и у США пока нет технических возможностей противостоять ей.

Опасения, сначала довольно туманные в отношении возможного размещения ядерного оружия в космосе, возникли достаточно давно, около полувека назад. Это даже стало темой одного из эпизодов блокбастера «Звездные войны» в конце 60-х годов. Соединенные Штаты экспериментировали с различными версиями использования этой технологии, но до материализации дело не дошло. Россия же продвинулась дальше на этом пути. В 2021 году она запустила с земли ракету, которой был уничтожен отживший советский спутник. Тогда впервые США представили, что произойдет, если российское оружие, размещенное в космосе, сможет сбивать американские спутники и значительно ограничит возможности их страны по использованию космоса. Однако сейчас конгрессмены, обратив внимание на эту опасность, призывают американцев «пока не паниковать». Как говорит Джим Хаймс, конгрессмен-демократ из штата Коннектикут, «нет необходимости бежать и срочно закупать золото».