Украина не готова принять F-16

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил в эфире телеканала "Киев 24", почему Украина не берет пока истребители F-16, хотя некоторые страны, например, Нидерланды, уже заявили о готовности их передать.

По словам Игната, если эти истребители сейчас поставить на аэродромах на Украине, они сразу станут "лакомой целью" для российских военных.

"Конечно, уже перевозить их в Украину, ставить на вооружение нужно тогда, когда все будет готово", — отметил Игнат, уточнив, что речь прежде всего идет об адаптации инфраструктуры и в частности об адаптации взлетно-посадочных полос, так как F-16 более требовательный самолет.