Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть политический курс в отношении Турции. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, передает агентство «Анадолу».

«Стратегически мыслящий ЕС теперь должен положить конец политике идентичности в своем подходе к Турции», — призвал глава МИД Турции.

Он добавил, что турецко-европейские отношения нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых стран.