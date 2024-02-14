Мария Стадник уверенно (10:0) победила в финале свою соперницу из Турции и стала 10-кратной чемпионкой Европы!

***19:27 Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте представительница Азербайджана Мария Стадник может стать 10-кратной чемпионкой Европы.

В финале весовой категории до 50 кг она встретится с турчанкой Эвин Демирхан. Вчера на пути к финалу 35-летняя Стадник победила румынку и украинку.

Мария участвует во взрослых чемпионатах Европы с 2008 года. Она побеждала на всех Евро, на которых выступала. Таким образом, Стадник не проиграла на чемпионатах Европы ни одной схватки!

Алена Колесник (59 кг) также вышла в финал, где встретится с украинкой Алиной Филипович. До этого она прошла румынку и польку.

Ранее лучшим результатом для 29-летней спортсменки была бронза чемпионатов Европы 2017, 2018 и 2019 годов.

Напомним, в предыдущие дни сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 3 золота, 2 серебра и 1 бронзу, заняв 2-е место в общекомандном зачете.