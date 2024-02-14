Ташкент отворачивается от Москвы

Власти Узбекистана решили де-факто присоединиться к финансовым санкциям Запада против России, фигурантами которых к началу 2024 года стали более 11 тысяч граждан и компаний. Как сообщают «Ведомости», парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, который запретит банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц.

Инициатива предложена из-за рисков применения вторичных санкций в отношении Узбекистана — то есть мер за нарушение санкционного режима, поясняет пресс-служба мажлиса (парламента республики). Законопроект, который готовили с учетом опыта присоединившихся к санкциям Чехии, Латвии и Эстонии, наделяет дополнительными полномочиями национальный ЦБ. Он нужен для «повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе», подчеркивает мажлис.

Ставший одним из «хабов» параллельного импорта в Россию и одним из главных направлений «карточного туризма» российских граждан, Узбекистан в первый год войны принял более 300 тысяч россиян, из которых 60 тысяч открыли банковские счета. Объем денежных переводов из РФ в Узбекистан подскочил на 160%, до рекордных $14,5 млрд (за 2022 год), а российские предприниматели стали рекордсменами по числу открытых в республике компаний.

Но после неоднократных визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США банки Узбекистана ужесточили условия для россиян. Фактически принимаемый законопроект лишь закрепит уже сложившуюся практику: банки в Узбекистане уже не проводят транзакции с санкционными лицами, говорит руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денис Примаков.

Адвокат и управляющий партнер МКА «Аронов и Партнеры» Александр Аронов подтверждает это и уточняет, что проблема глубже. «В последнее время все платежи [между Россией и Узбекистаном] <…> плохо осуществляются. Практически их невозможно проводить. Это связано с введенными санкциями и опасениями в отношении применения вторичных санкций», — говорит Аронов.