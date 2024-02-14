Армения за ускорение делимитации границы

Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации границ на основании письменных договоренностей двух стран в Праге 2022 года. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД республики Ани Бадалян.

"В МИД Азербайджана прокомментировали выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 15 февраля на заседании правительства. 6 октября в Праге Азербайджан и Армения письменно договорились, что на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и что Алма-Атинская декларация станет политической основой процесса делимитации. Мы предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе этого соглашения и подтверждаем готовность Республики Армения", - отметила она.