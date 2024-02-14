Сербия получает российское оружие в обход санкций

Сербия получила партию оружия от России, несмотря на международные санкции, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что президент Сербии Александар Вучич представил российскую станцию радиоэлектронной борьбы против дронов «Репеллент-1». Презентация состоялась в канун национального дня Сербии 16 февраля, который отмечается военным парадом.

Наземную систему радиоэлектронной борьбы Сербия получила от России несколько месяцев назад. И как считается, ее доставка в Сербию проходила через воздушное пространство стран, наложивших санкции на РФ.

Следует отметить, что Сербия является единственной европейской страной, которая до сих пор не ввела ограничения по России из-за войны в Украине. Кроме того, Сербия является одной из немногих европейских стран, активно покупающей оружие как у России, так и у Китая.