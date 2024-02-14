ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы»

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об убийстве в ходе ударов по Ливану одного из командиров диверсионного подразделения "Радван" вооруженного крыла шиитской партии "Хезболла" и его заместителя.

"Вчера вечером (14 февраля - прим.) были убиты высокопоставленный командир сил "Радван" "Хезболла" и его заместитель, а также еще один террорист", - говорится в сообщении.

"Террористы были уничтожены в результате точного авиаудара, нанесенного летательным аппаратом ЦАХАЛ по военному строению "Хезболла" в Набатии [в Ливане]", - добавили в пресс-службе.