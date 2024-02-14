Армянскому экс-министру выдвинуто обвинение

Бывшему министру экономики Армении Ваану Керобяну выдвинуты обвинения в деле о злоупотреблениях в процессе госзакупок в Минэкономики Армении. Об этом сообщает газета "Грапарак".

По ее данным, уже состоялся допрос Ваана Керобяна.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера обвинения предъявлены семи лицам, в частности, замминистру экономики, главе крупной ИТ-компании "Синерджи", ряду действующих и бывших сотрудников компании, в том числе супруге брата спикера парламента Армении.

В четверг СК Армении сообщил, что обвинение по данному делу предъявлено восьми лицам, из них один арестован.