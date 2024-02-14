Генсек ООН поздравил Алиева

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я с нетерпением жду дальнейшего развития сотрудничества под Вашим руководством между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном, в том числе установления долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Организация Объединенных Наций готова через свое представительство в Баку оказать поддержку правительству и народу Азербайджана в достижении целей устойчивого развития и усилении многосторонности", - говорится в письме.