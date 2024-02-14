В Бельгии против решения по замороженным активам РФ

"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", - сказала в интервью газете Financial Times гендиректор депозитария, где заморожено около €191 млрд российских активов.

"Мы не представляем, как Банк России просто согласится с тем, что было конфисковано, и что обязательства Euroclear просто перестали существовать", - сказала Мостри, выразив обеспокоенность, что это может значительно поколебать доверие к евро.

"Я верю, что осмотрительность, рациональность возобладает. Если мы прибегнем к логике конфискации активов, мы столкнемся с тем, что доверие к системе Euroclear, к европейским рынкам капиталов, к евро как к валюте значительно пострадает", - добавила Мостри. "Мы должны быть очень внимательны к привлекательности евро и европейского рынка капиталов для международных инвесторов", - сказала она.