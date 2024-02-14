В интервью местному изданию Lessentiel Амирбеков назвал свой визит в Люксембург в один день с министром иностранных дел Армении «случайностью» и заявил, что его встречи с высокопоставленными дипломатическими представителями Люксембурга планировались давно.

Накануне спецпредставитель президента Азербайджана, посол Эльчин Амирбеков посетил Люксембург со специальной миссией. Интересно, что в тот же день министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в этой европейской стране со своим коллегой Ксавье Беттелем.

Амирбеков сообщил, что проведет переговоры по нормализации отношений между Люксембургом и Азербайджаном.

«Мы должны поднять наши политические отношения на тот же уровень, что и наши торговые отношения», - заявил спецпредставитель президента Азербайджана.

Он упомянул стратегическое географическое положение Азербайджана, запасы газа, которые приобрели особое значение на фоне войны между Украиной и Россией, а также удобство Баку как хаба для люксембургской грузовой транспортной компании Cargolux.

«Люксембург - наш важный партнер в Евросоюзе», - добавил Амирбеков. Он также рассказал о перспективах мира между Арменией и Азербайджаном и заявил, что армянская сторона виновата в невозможности достижения мира.

«Армения говорит об угрозе со стороны Азербайджана и сама нарушает режим прекращения огня, стреляя по нашим солдатам. Наши две страны должны прийти к соглашению, вновь открыть границы и установить дипломатические отношения», — сказал Амирбеков.

Издание пишет, что исторически Люксембург всегда был на стороне Армении. Однако за последние несколько месяцев эта страна стремится к сближению с Азербайджаном.

В МИД Люксембурга заявили, что необходимо поддерживать диалог со всеми кавказскими странами, «чтобы донести политические послания до заинтересованных сторон». Однако территориальная целостность государств должна уважаться.