Журналисты The Washington Post отметили в своем материале, что Украина находится на грани потери Авдеевки. По данным издания, украинские военные уже начали частичный отход в районе города.

Побывавшие недалеко от Авдеевки американские журналисты подчеркивают, что Авдеевка сейчас находится в центре самых ожесточенных боев. Они считают, что коксохимический завод, вероятно, станет последним украинским оплотом в Авдеевке.

"Украинские военные говорят, что это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город", - говорится в публикации.

Также сообщается, что сегодня украинские военные сказали, что "частичный вывод уже начался".

Издание подчеркивает, что переход Авдеевки под контроль ВС РФ станет самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег.