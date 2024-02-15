МВФ: Госдолг в мире достиг рекорда

Уровень долга во многих странах мира в настоящее время достигает своих максимальных значений за последние 50 лет, заявил заместитель директора департамента исследований Международного валютного фонда Антонио Спилимберго.

«Мы наблюдаем беспрецедентный уровень госдолга, который есть самым значительным за последние пятьдесят лет», — отметил Спилимберго.

Он акцентировал внимание на необходимости увеличения социальных инвестиций как одной из возможных стратегий для решения этой всеобъемлющей финансовой проблемы, добавив, что население, находящееся в состоянии нищеты, страдает от ряда дополнительных проблем: от демографических изменений и технологического прогресса до климатических катаклизмов и бюджетных ограничений.