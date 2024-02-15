Россиянам в Турции все сложнее

Один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом сообщает РБК.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорится в письме банка, с которым ознакомился РБК.

Как рассказал один из посредников, центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные. Также не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории россиян. Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса.