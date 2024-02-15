Леонид Швец, автор haqqin.az 15 февраля 2024, 23:26

Нет, разумеется, речь идет не о деньгах, а о символических потерях президента Украины, который пошел на увольнение сверхпопулярного военачальника. Киевский международный институт социологии как раз проводил свой регулярный опрос, когда пришла новость об отставке главнокомандующего ВСУ. В результате удалось непосредственным образом, буквально в моменте, зафиксировать падение уровня доверия к Владимиру Зеленскому. До отставки в период 5-8 февраля было проведено 874 интервью, и они показали уровень доверия к президенту 65%, а уже по данным 328 интервью, проведенных 9-10 февраля после отставки, показатель доверия снизился до 60%. Минус пять процентов за считанные дни – это показательно.

В последние месяцы динамика падения доверия к Владимиру Зеленскому возросла, при этом его уровень все равно остается весьма высоким по украинским меркам. До войны в феврале 2022 года о доверии президенту говорили 37% украинцев. После начала вторжения этот показатель превысил 90% по данным на май 2022 года. До декабря 2023 года он постепенно снизился до 77%, а к началу февраля, как выше уже отмечалось, до 65%. Очевидно, на отношении народа к Зеленскому не могли не сказаться осложнившаяся ситуация на фронте, падение поставок западного оружия и слухи о грядущем снятии Залужного, они стали активно распространяться с осени, а зимой, особенно к началу февраля, заметно усилились. Ведь доверие к Валерию Залужному фиксируется на заоблачном уровне в 94%. Убирая героя и народного любимца, президент гарантированно обрекал себя на недовольство немалой части украинцев. Кстати, приблизительно измерить эту часть и позволяет опрос. Не подтвердились опасения, а для кого-то – злорадные ожидания, что поддержка Зеленского рухнет. Нет, она ощутимо снизилась, но верховный главнокомандующий остается неоспоримым лидером среди действующих государственных фигур.

Некоторое представление о числе тех, кто поддерживает Залужного, но при этом противопоставляет его Зеленскому, давал более ранний опрос КМИС, проведенный в конце ноября – начале декабря. Тогда 14% украинцев заявили, что доверяют главкому ВСУ и при этом не доверяют президенту. Не исключено, что эта цифра с тех пор несколько выросла, но понятен приблизительный уровень числа категорически недовольных. Очевидно, что своей чрезвычайной популярности Валерий Залужный в значительной степени был обязан должности: во время войны доверие украинцев к Вооруженным силам Украины огромное, а он их возглавлял с первых, самых тяжелых дней. Несложно предсказать, что и сменивший его Александр Сырский понемногу нарастит личный уровень доверия. В декабре у тогда еще командующего Сухопутными войсками уровень доверия был 33%, но он был не очень известной фигурой для значительного числа граждан. К началу февраля повысилась узнаваемость, а с ней и доверие – уже 40%. Оно гарантированно будет расти, хотя, вероятно, до рекордов Залужного и не дорастет: Сырский более сдержанный, строгий во внешнем плане, в то время как Залужный с его традиционной теплой улыбкой вписывался в располагающий к себе образ «бати».