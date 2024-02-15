Били по Белгороду из чешского «Вампира» сербскими ракетами

Ракеты, которыми сегодня били по Белгороду, — сербские. Бытует версия, что они были проданы в Канаду, но попали в Украину по непонятному маршруту, пишут связанные с Минобороны РФ телеграм-каналы.

«Обломки, судя по всему, сербской 122-мм ракеты повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), запущенной украинской армией из чешской РСЗО RM-70 Vampire по Белгороду.

Данные ракеты G2000 сербского производства с измененной маркировкой уже ранее были замечены на вооружении ВСУ и способны поражать цели на расстоянии до 40 км, в отличие от стандартных с дальностью до 20 км. О происхождении данной ракеты говорит характерный цвет как самой ракеты, так и ее стабилизаторов».

Бытует версия, что они были проданы в Канаду, но по неизвестному маршруту попали в Украину. Сербская компания Krušik продала их канадской компании Canadian JNJ Export & Import в начале 2023 года.