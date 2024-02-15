Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 15 февраля 2024, 23:38

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков предложил неожиданное решение проблемы дефицита бананов. По его мнению, временную нехватку можно компенсировать за счет выращивания бананов в России. Как и следовало ожидать, объявленная Кремлем банановая война Эквадору ожидаемо обернулась тем, чем и должна была – выстрелом Москвы себе в ногу. Точнее – в ногу собственному населению. Ожидается, что ощутимая нехватка бананов в России начнется уже через месяц.

Банан - фрукт для России, конечно, экзотический, но он достаточно недорогой и содержит большое количество полезных ингредиентов: крахмал-сахар-клетчатку, витамины В6, В12, С, антиоксиданты, аминокислоты и пребиотики. И все это в одном флаконе и за относительно умеренные деньги, что для многих стремительно нищающих российских стариков, да и не только им, достаточно важно. Эквадор от этого запрета пострадал минимально, даже скорее выиграл. Там просто пожали плечами и отправили бананы на бескрайний китайский рынок, где потенциальных потребителей - 1,4 миллиарда китайцев. Для справки: в России – 140 миллионов, разница на порядки. Так что эквадорским властям такие запреты – что слону дробина. Для России же, где 95% бананов имеют эквадорское происхождение, все обстоит гораздо печальнее: дефицит и рост цен как минимум. Но когда российские власти признавались, что в очередной раз сотворили глупость? Правильно, никогда. Поэтому сейчас предпринимают усилия для того, чтобы доказать: ничего страшного не произошло, нам эти бананы и даром-то не нужны были, прекрасно без них обойдемся.

Обойдутся – чем? Сумрачный российский политический гений тут же подсказывает два как минимум выхода. Первый, и «эксперт» Князьков говорит об этом не стесняясь - россиянам пора отвыкать от бананов и переходить на более патриотичные продукты: яблоки там, цитрусовые. Было бы неплохо и побольше употреблять огурцов, моркови и свеклы, редьки и репы. Все скрепно, патриотично, полезно и сравнительно недорого. В крайнем случае, если российское аграрное лобби почувствует выгоду и цены взвинтит, а это обязательно произойдет, граждане это и на собственных огородах смогут вырастить. Второй выход - выращивать бананы в России. Ведь, по словам Князькова, «успешные опыты по акклиматизации тропических растений уже проводились в Краснодарском крае». Правда, о практических результатах этой деятельности путинских мичуринцев ничего неизвестно, информации о российских бананах нет, но, как говорится, можем повторить. Так и представляю себе эту картину: где-то в Краснодарском крае в колосящуюся банановую рощу въезжает правительственный кортеж. И тут с вершины пальмы пикируют двое сотрудников федеральной службы охраны, одетые фермерами, и вручают президенту и другим высоким начальникам, возможно, и знатоку Африки Сергею Лаврову, по спелому банану. Нового урожая.