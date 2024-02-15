Россиянам объявили: пора отвыкать от бананов актуальный комментарий

Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков предложил неожиданное решение проблемы дефицита бананов. По его мнению, временную нехватку можно компенсировать за счет выращивания бананов в России.

Как и следовало ожидать, объявленная Кремлем банановая война Эквадору ожидаемо обернулась тем, чем и должна была – выстрелом Москвы себе в ногу. Точнее – в ногу собственному населению. Ожидается, что ощутимая нехватка бананов в России начнется уже через месяц.

Князьков говорит об этом не стесняясь - россиянам пора отвыкать от бананов и переходить на более патриотичные продукты: яблоки там, цитрусовые

Банан - фрукт для России, конечно, экзотический, но он достаточно недорогой и содержит большое количество полезных ингредиентов: крахмал-сахар-клетчатку, витамины В6, В12, С, антиоксиданты, аминокислоты и пребиотики. И все это в одном флаконе и за относительно умеренные деньги, что для многих стремительно нищающих российских стариков, да и не только им, достаточно важно.

Эквадор от этого запрета пострадал минимально, даже скорее выиграл. Там просто пожали плечами и отправили бананы на бескрайний китайский рынок, где потенциальных потребителей - 1,4 миллиарда китайцев. Для справки: в России – 140 миллионов, разница на порядки. Так что эквадорским властям такие запреты – что слону дробина.

Для России же, где 95% бананов имеют эквадорское происхождение, все обстоит гораздо печальнее: дефицит и рост цен как минимум. Но когда российские власти признавались, что в очередной раз сотворили глупость? Правильно, никогда. Поэтому сейчас предпринимают усилия для того, чтобы доказать: ничего страшного не произошло, нам эти бананы и даром-то не нужны были, прекрасно без них обойдемся.

Россия мстит Эквадору, но выстреливает себе в ногу

Обойдутся – чем? Сумрачный российский политический гений тут же подсказывает два как минимум выхода. Первый, и «эксперт» Князьков говорит об этом не стесняясь - россиянам пора отвыкать от бананов и переходить на более патриотичные продукты: яблоки там, цитрусовые. Было бы неплохо и побольше употреблять огурцов, моркови и свеклы, редьки и репы. Все скрепно, патриотично, полезно и сравнительно недорого. В крайнем случае, если российское аграрное лобби почувствует выгоду и цены взвинтит, а это обязательно произойдет, граждане это и на собственных огородах смогут вырастить.

Второй выход - выращивать бананы в России. Ведь, по словам Князькова, «успешные опыты по акклиматизации тропических растений уже проводились в Краснодарском крае». Правда, о практических результатах этой деятельности путинских мичуринцев ничего неизвестно, информации о российских бананах нет, но, как говорится, можем повторить.

Так и представляю себе эту картину: где-то в Краснодарском крае в колосящуюся банановую рощу въезжает правительственный кортеж. И тут с вершины пальмы пикируют двое сотрудников федеральной службы охраны, одетые фермерами, и вручают президенту и другим высоким начальникам, возможно, и знатоку Африки Сергею Лаврову, по спелому банану. Нового урожая.

Российские сорта бананов потребителей, конечно, не увидят. Их разве что в программах Z-пропагандистов покажут - как очередное «аналоговнет»

И погодите смеяться, поскольку идея импортозамещения бананов – в первую очередь блестящая бизнес-идея, которую Россельхозбанк – средоточие финансовых интересов российского аграрного лобби – сейчас будет проталкивать в правительстве.

Российские сорта бананов потребителей, конечно, не увидят. Их разве что в программах Z-пропагандистов покажут - как очередное «аналоговнет». Но сколько на этой теме можно совершенно безнаказанно «попилить» выделенных на это бюджетных денег – дух захватывает. А то, что не поучилось, так ничего страшного, никто за это не спросит. В конце концов, можно и импортируемые из «дружественных» стран бананы под видом российских продавать, только этикетку переклеить да ценник повысить. Ведь российский автопром так и делает, и всем в Кремле и около него от этого только хорошо.

С конца XIX века все грандиозные финансовые аферы назывались «панама» в связи со скандалом вокруг «Всеобщей компании Панамского межокеанского канала». Итоги банановой войны России, судя по всему, вполне могут претендовать на то, чтобы некоторые аферы Москвы в сфере «импортозамещения» с полным на то правом именовались теперь «банана».