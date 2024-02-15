Брейвик недоволен условиями в тюрьме

Ультраправый террорист из Норвегии Андерс Брейвик, который расстрелял в 2011 году 77 человек, проиграл дело о ненадлежащих условиях содержания в тюрьме, сообщило агентство France Press со ссылкой на суд в Осло.

Его не устраивали условия содержания, и он подал иск против норвежского правительства. По словам Брейвика, условия содержания были «бесчеловечными».

В августе Брейвик подал в суд на государство за якобы нарушение его прав при отбывании наказания.