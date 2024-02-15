Кадыров заявил, что новый район Грозного назовут в честь Путина

Новый район имени президента РФ Владимира Путина появится в центральной части Грозного на территории площадью более 200 га. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности - президента России Владимира Путина", - написал Кадыров.

По словам Кадырова, на территории нового района построят 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Ожидается, что он станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.