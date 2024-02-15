Россия может обойтись без мобилизации два года

Россия еще два года будет в состоянии нести огромнейшие потери в живой силе и восполнять их без общей мобилизации. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (ISW).

Издание отмечает, что российские вербовщики выполняют почти 85% своих квот по вербовке в 10 000 человек в месяц на службу по контракту.

По мнению ISW, сможет ли Россия продолжать военные операции, зависит от двух ключевых факторов: способности России создать достаточное количество боеспособных подразделений и обороноспособности Украины.

По мнению ISW, неясно, будут ли нынешние темпы набора в России достаточны для обеспечения необходимых сил для проведения более интенсивных наступательных операций.