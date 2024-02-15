Париж и Киев подпишут гарантии безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, по итогам которых стороны планируют подписание соглашения о французских гарантиях безопасности Киеву.

Как сообщили в Елисейском дворце, это "соглашение является результатом обязательств, взятых странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

Радиостанция RFI напоминает, что на этой встрече страны - члены альянса, "к разочарованию Киева, не смогли согласовать календарь возможного присоединения Украины к НАТО", но условились об оказании военной помощи в долгосрочной перспективе.

Первой страной, которая заключила подобное соглашение с Украиной, стала Великобритания. Оно было подписано в начале января в ходе визита британского премьера Риши Сунака в Киев.