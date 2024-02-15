В Белом доме заявили, что США сопротивляются РФ

Действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать. Таким образом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина, что Москве комфортнее работать с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом на посту президента США.

"Я думаю, господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает, чтобы противостоять российскому злонамеренному влиянию в мире и, конечно, тому, что она делает на Украине", - сказал Кирби на регулярном брифинге.

"Мы снова и снова продемонстрировали, насколько мы хотим оказывать сопротивление тому, что делает Россия, в частности, в Украине, и господину Путину следует просто не вмешиваться в наши выборы", - добавил представитель американской администрации.