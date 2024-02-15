В Польше поймали украинского диверсанта

Власти Польши объявили о задержании гражданина Украины, который, по утверждению Варшавы, якобы планировал диверсию на польской территории по поручению российских спецслужб. Соответствующее сообщение размещено на сайте польского правительства.

Согласно тексту, украинец был задержан сотрудниками службы безопасности Польши 31 января. Он обвиняется в "подготовке к осуществлению диверсионной деятельности", в частности, поджога неких объектов на территории города Вроцлав. В момент задержания при нем, как утверждается, были обнаружены "доказательства", подтверждающие его вину. Суд по запросу прокуратуры отправил мужчину под арест на три месяца.

Задержанному предъявлены обвинения по статьям 258.1, 130.7 и 130.8 УК Польши - участие в организованной преступной группе международного характера, планирование действий диверсионного и саботажного характера на территории Польши. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, отмечается в сообщении.