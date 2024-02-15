Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:27

По мнению политологов, инаугурационная речь президента Ильхама Алиева является наиболее содержательным выступлением главы государства, вобравшим в себя основной смысл произошедших и будущих стратегических преобразований в стране. Одной из отправных точек инаугурационной речи президента стало обоснование тезиса о фактическом лидерстве Азербайджана, возникшем после Второй Карабахской войны и последовавших преобразований в экономике региона.

Прежде всего, речь идёт о расширении масштаба программ восстановления на всё экономическое пространство Азербайджана, а также его потенциальное влияние на субрегиональную экономику, которое характеризуется самыми масштабными в истории внутренними инвестициями на Южном Кавказе. Второй момент связан с появлением у Азербайджана практических возможностей по контролю над международными транспортными коммуникациями, которые проходят через территорию Южнокавказского региона в широтном и меридианном направлении. И хотя о такой перспективе много говорили и писали в 2000-е и 2010-е годы, базовые основания для второго этапа вложений в модернизацию магистральной инфраструктуры Баку-Тбилиси-Карс с одновременным строительством Зангезурского коридора появились именно сейчас. Третий момент — это неформальный, фактический ресурс влияния, который появился у Азербайджана в Тюркоязычных государствах, в Движении неприсоединения и в Организации исламских государств. Следует понимать, что лидерство Азербайджана определяется не по объему экономики или численности населения страны, а по эффективности использования Азербайджаном как своих внутренних ресурсов, так и рычагов влияния на всем стратегическом пространстве Тюркского мира.

Анализируя составляющие победы армии Азербайджана в 44-дневной войне, следует подчеркнуть, что даже высокоэффективное использование современных военных технологий и военно-технических средств ни в коей мере не умаляет высочайший уровень героизма и профессиональной выучки азербайджанских солдат, офицеров и генералов. То, как сравнительно ограниченными средствами, без вторжения на территорию соседнего государства была задумана и осуществлена хирургически точная операция по возвращению суверенных территорий, только подтверждает выводы военных аналитиков, по мнению которых армия Азербайджана сегодня – это наиболее дееспособное в Тюркском мире вооруженное регулярное формирование, способное в случае, если политические возможности решения проблемы будут исчерпаны, решать любые региональные задачи. Таким образом, можно констатировать, что Азербайджан становится реальным спонсором безопасности в регионе Южного Кавказа. Уверенное политическое руководство, мощное развитие освобожденных территорий, сильная и гибкая дипломатия, способная протянуть руку даже военному противнику, и, конечно же, современная, мобильная армия, прошедшая закалку в боях – вот основные параметры, на которых возникло уже никем не оспариваемое региональное лидерство Азербайджана.

Азербайджан преодолел путь от постсоветского коллапса, тяжелейшего поражения в Первой Карабахской войне и потери двадцати процентов своей территории до мощного социально-экономического спурта, деоккупации и восстановления полного суверенитета только своими силами. Каким же образом азербайджанский народ добился этого? В своей речи президент Алиев поразительно точно сформулировал ответ – за счет способности граждан Азербайджана всех национальностей объединяться для реализации общей цели. "Мы действительно доказали всему миру, что мы - великая нация, мы сами решаем свою судьбу, сами решаем проблемы, стоящие перед страной, и сами, без чьей-либо помощи, решаем их принципиально", - подчеркнул Ильхам Алиев. За словами президента – триста городов и населенных пунктов, теперь уже навсегда возвращенные в пространство Азербайджанской Республики, около 5.400 вынужденных переселенцев, вернувшихся к родным очагам, и планы вернуть в Карабах еще около 20 тысяч граждан страны.

Уже разработаны и утверждены генеральные планы развития более ста городов и сел, во многих из них начались строительные работы, к 2026 году будет завершен первый этап программы "Великое возвращение", в рамках которой предусмотрено возвращение 140 тысяч человек. Параллельно возводится вся социальная инфраструктура, строятся больницы, школы, спортивные сооружения, дороги, более 130 тоннелей и мостов... Будет восстановлена вся электроэнергетика, проложены линии железнодорожных коммуникаций, уже функционируют два международных аэропорта, а третий будет вскоре открыт в Лачине. За этими цифрами – поистине, феноменальный рывок государства, сопоставимый с масштабами советских ударных строек 60-х годов ХХ века. Сравнивая текущую глобальную ситуацию с Третьей мировой войной, президент Алиев дал понять в инаугурационной речи, что Азербайджан не намерен останавливаться на достигнутом военном преимуществе и планирует трансформировать его в нечто большее. А именно, выйти на рынок с собственной оборонной продукцией. В 2024 году инвестиции в военно-промышленный комплекс Азербайджана составят, как минимум, 1 миллиард манатов (588 миллионов долларов США по текущему курсу). Для сравнения, германский концерн Rheinmetal планирует инвестировать в новый завод в Нижней Саксонии по ежегодному производству 200 тысяч снарядов 300 миллионов евро. Получается, что Германия, ставшая после российского вторжения в Украину лидером ЕС по выпуску оборонной продукции, и Азербайджан имеют сопоставимые цифры модернизации военно-промышленного комплекса.