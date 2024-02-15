Благодаря победе «Карабаха» Азербайджан опередил Словакию в рейтинге УЕФА

Мы поднялись с 28-го места на 27-е, оставив позади Словакию. Обе страны имеют сейчас по 19,625 балла, но Азербайджан стоит выше благодаря тому, что в нынешнем сезоне набрал больше очков, нежели словаки – 5,375 против 5.

Словацкий «Слован» в четверг крупно проиграл в Лиге конференций австрийскому «Штурму» - 1:4. Вероятнее всего, команда из Братиславы вылетит из еврокубков, а значит, у Азербайджана благодаря «Карабаху» будет шанс закрепиться выше Словакии. Или даже замахнуться на 26-ю позицию, которую занимает Болгария. У нее сейчас 20,375 балла.

Важно отметить, что, если «Карабах» пройдет «Брагу», он получит еще и бонусный балл за выход в 1/8 финала. То есть до болгар рукой подать. Но нужно еще, чтобы их представитель - «Лудогорец» - выбыл из Лиги конференций. В четверг команда из Разграда сыграла в гостях вничью со швейцарским «Серветтом» (0:0) и может выйти в 1/8 финала.

Напомним, что при посильной помощи «Карабаха» Азербайджан в этом сезоне уже установил собственный рекорд в еврокубках и продолжает его обновлять. Ранее максимальный результат за сезон был равен 4,375 балла.