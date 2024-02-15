«В первую очередь поздравляю своих футболистов. Играли против очень серьезного соперника, быстро атакующего. Ребята выложились, очень устали. Мы выиграли 4:2, но это только первая часть противостояния. Такие команды в таких соревнованиях могут перевернуть любой результат. Поэтому нам нельзя расслабляться. Наоборот, должны отнестись к ответной игре более серьезно. У нас будет время на подготовку ко второму матчу. Проанализируем эту игру. В Баку нам нужно быть более ответственными.

Я не обращаю внимания на прогнозы. И по рейтингу, и по силе чемпионата, и по опыту выступления в еврокубках «Брага» была фаворитом, и это нормально. Но и у нас есть большой опыт. Против таких команд мы много раз играли и в гостях, и дома. Верили, что сыграем достойно. Конечно, не думали о том, что забьем четыре гола. Мы требуем от футболистов играть максимально качественно в атаке, чтобы использовать представившиеся возможности.

К счастью, сегодня игра у нас получилась. Но это не значит, что судьба противостояния решена. Оцениваю шансы как 50 на 50. В таких турнирах некоторые команды на выезде играют даже лучше, чем дома. Мы все должны быть более хладнокровными и правильно отнестись к ответной игре. Это касается и журналистов, и болельщиков. Не нужно думать, что все решено. Это, хочешь – не хочешь, может негативно повлиять на футболистов. Потому что перед нами «Брага» - команда с очень качественными игроками. Все решится в Баку».

В конце матча молодой футболист «Карабаха» Нариман Ахундзаде, вышедший на замену, имел хороший шанс сделать счет 5:2, но упустил его.

«С Нариманом я пока не общался, - продолжает Гурбан Гурбанов. – В раздевалке я его не видел. Видимо, он прятался (улыбается). Нариман еще на поле не смог сдержать слез из-за упущенного момента. Но это нормально. Если он так отнесся к нереализованному шансу, то это говорит о его ответственности. Я этому только рад. Возможно, незабитый гол будет способствовать его более быстрому развитию. Нариман – перспективный футболист. Мы обязательно с ним поговорим».