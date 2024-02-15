Бакинский Военный Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики Мирзы Халил оглу Джалилова. Расследованием данного уголовного дела занимается Служба Государственной Безопасности Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, экс-глава Госслужбы обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупных размерах.

Под председательством судьи Рафика Аббасова Бакинский Военный Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Мирзы Джалилова сроком на 3 месяца 20 дней.

Напомним, что в прошлом М.Джалилов занимал пост начальника управления полиции города Нахчывана.